Fällung verzögert sich: Die alte Pappel im Lahrer Werderpark zeigt sich widerspenstig

Die Tage der großen Pappel auf dem Spielplatz im Werderpark sind gezählt. Den Dienstag überlebte sie allerdings noch.

Der Stamm steht noch, aber einer der größten Bäume Lahrs ist die Pappel im Werderpark nicht mehr. Am Dienstag rückte der Bau- und Gartenbetrieb der Stadt an, um den geschwächten Baum zu fällen – ganz gelungen ist es ihm aber noch nicht.









Der Lärm der Motorsäge ist am Dienstag schon von weitem zu hören. Passanten bleiben immer wieder stehen, um sich anzusehen, was auf dem Spielplatz im Lahrer Werderpark vor sich geht. Der Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) ist dort seit dem Morgen damit beschäftigt, die große, etwa 35 Meter hohe Pappel zu fällen. „Die Misteln lassen uns keine andere Wahl“, erklärt Julius Haas, Baumpfleger der Stadt Lahr, bei dem Besuch unserer Redaktion, während die Fällung auf dem abgesperrten Spielplatz noch in vollem Gange ist.