In seinem Geschäft „Black Forest Rides" in der Breisgaustraße 39 verkauft Florian Dieterich hauptsächlich E-Bikes.

75 Prozent der Fahrräder, die Florian Dieterich bei „Black Forest Rides" verkauft, haben einen Motor. Um das perfekte Rad für seine Kunden zu finden, misst der 38-jährige Inhaber sie genau aus.









Erstmals wurden 2023 in Deutschland mehr E-Bikes als klassische Fahrräder verkauft. So entschieden sich im vergangenen Jahr 53 Prozent der Fahrradkäufer für eines mit Elektromotor, informiert der Zweirad-Industrie-Verband in einer Mitteilung. Unsere Redaktion hat bei dem Lahrer Fahrradladen „Black Forest Rides“ nachgefragt, ob dieser Trend auch in Lahr feststellbar ist.