Robert Wagner hat viele Qualitäten. Das Toreschießen gehört allerdings nicht dazu. Umso bemerkenswerter ist das vergangene Wochenende für den ehemaligen Jugendspieler des SC Lahr in der zweiten Bundesliga verlaufen.

Gegen Kaiserslautern gelang dem Kicker, der derzeit vom SC Freiburg an Greuther Fürth ausgeliehen ist, der erste Doppelpack seiner Profi-Karriere. Aus dem 0:1-Rückstand wurde somit doch noch ein 2:1-Sieg für das Kleeblatt.

Wagner sprintet in der Schlussphase mit nach vorne

In der 54. Minute war es Hrgota, der auf Srbeny spielte. Der Stürmer drehte am Elfmeterpunkt auf, wurde aber noch gestört. Den zurückprallenden Ball nahm Wagner direkt und traf rechts oben zum 1:1.

Die Nachspielzeit war fast abgelaufen, als Oualid Mhamdi einen wunderbaren Diagonalpass auf Hrgota spielte. Der Kapitän nahm die Kugel in den Lauf mit und flankte scharf nach innen. Dort grätschte der mit in die Spitze gesprintete Wagner in den Ball und bugsierte ihn an Himmelmann vorbei zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.