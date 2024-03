Erster Frühlingsempfang in Meißenheim: Bürgermeister Schröder beäugt Bürokratie kritisch

1 In seiner „Frühlingsrede“ warf Meißenheims Bürgermeister Alexander Schröder nicht nur einen Blick auf seine Gemeinde, sondern auch auf das Weltgeschehen. Foto: Lehmann

Einen Rück- und Ausblick sowie einen kritischen Blick auf das politische Geschehen in der Welt hat Bürgermeister Alexander Schröder im Rahmen des Frühlingsempfangs gerichtet. Außerdem wurden Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.









Während die Neujahrsempfänge zum Jahresstart üblich sind, wurden in Meißenheim neue Wege gegangen. Im Rahmen des Frühlingsempfangs wurde unter dem Leitsatz „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte...“ das Frühjahr begrüßt. In seiner Ansprache ging Bürgermeister Alexander Schröder auf die Krisen im Aus - und Inland ein. So sei es wichtig, die bürokratischen Hürden abzubauen. Weiter zitierte er in seiner Ansprache die Rede von Gemeindetagspräsident Steffen Jäger. So seien es die Mitarbeiter der Rathäuser, die täglich mit der Realität konfrontiert würden, wenn etwa die Bürger keinen Kindergartenplatz bekämen, der ÖPNV nicht funktioniere oder kein Wohnraum gefunden würde. So sei in dieser Zeit auch traurig, wenn mit Hetze oder falschen Schilderungen Stimmung gegen die politisch Handelnden gemacht werde.