Erschreckende Anklageschrift: Einbrecher sollen Sulzer „massiv verletzt“ haben

1 Spuren am Sulzer Buck: Einer der Tatverdächtigen soll nach dem brutalen Einbruch vor der Polizei geflohen und dabei gegen ein Schild gefahren sein. Foto: Piskadlo

Der Überfall auf ein Ehepaar im Sommer in Sulz kommt Ende Februar vor Gericht. Auf der Anklagebank sitzen drei Männer, die laut Staatsanwaltschaft äußerst brutal vorgegangen sind. Sie streiten alles ab.









Der Anklageschrift sind erschreckende Details zu entnehmen: Die Frau wurde überwältigt und gefesselt, der Mann zusätzlich „massiv verletzt“ – konkret aufgelistet werden eine schwere Gehirnerschütterung, Platzwunden an Kopf und Nase, die teilweise genäht werden mussten, Verletzungen an beiden Ohren und mehrere Hämatome am ganzen Körper.