Bürgermeister Matthias Gutbrod, Gemeinderäte, Vertreter von LQN, viele Bürger und die Marktbeschicker sorgten am Freitag für einen furiosen Auftakt des ersten Kippenheimer Wochenmarktes auf dem Festplatz beim Bürgerhaus. Auch der Wettergott war der Eröffnung wohlgesonnen.

Immer freitags von 14 bis 17.30 Uhr bieten die regionalen Marktbeschicker nun in Kippenheim ein abwechslungsreiches Warenangebot an, das neben frischen Grundnahrungsmitteln wie Obst, Gemüse und Kartoffeln, regionalen Fleisch- und Wursterzeugnissen, Eiern, Nudeln und frischem Brot auch mit regionaler und internationaler Feinkost aufwartet.

Einheimische Weine, Sekt und Liköre munden auch zu französischen Käsespezialitäten und mediterraner Feinkost, so das Konzept der Gemeinde für das Warenangebot auf dem Markt. Und diese „Rechnung ist aufgegangen“, was in den freudigen Gesichtern der Organisatoren und Anbieter deutlich abzulesen war. Ein fulminanter Start ist geglückt.

Nicht nur einkaufen, auch ratschen gehört zum Marktbesuch dazu

„Der Wochenmarkt soll nicht nur ein zentraler Einkaufs- sondern auch ein Kommunikationstreffpunkt der Gemeinde werden“, betonte Bürgermeister Gutbrod bei der Eröffnung.

An Marktstand des „Olivenprinz“ sorgten qualitativ hochwertige mediterrane Produkte von Oliven und Olivenöl über Schafskäse und Antipasti, bis hin zu italienischem Pesto oder Bruschettas für ein bisschen Dolce Vita.

Auch Bürgermeister Matthias Gutbrod und seine Frau Helena schlenderten am Freitag zum Einkauf über den Markt. Foto: Schillinger-Teschner

Nach Frankreich versetzt fühlte sich der Marktbesucher am Stand von „La Cloche à fromage“ der seine Käse direkt von kleinen Käsereien im Elsass, in Lothringen und der Franche-Comté bezieht. Rohmilchkäse wie Munster, Comté und Morbier, aber auch Klassiker wie Brie de Meaux, Epoisses oder Bleu d’Auvergne oder als besondere Gaumenfreuden auch Trüffelkäse oder Boulettes d’Avesnes wurden angeboten. „Sich fühlen wie Gott in Frankreich“ bekam so auf dem Wochenmarkt eine ganz neue Bedeutung, insbesondere mit einem freundlich präsentierten „Versucherle“, das über die Verkaufstheke angereicht wurde.

Mit dem Weingut Ackermann wurde ein familiengeführtes Weingut aus dem Kippenheimer Ortsteil Schmieheim für den Markt gewonnen.

Am Marktstand fanden sich nicht nur spritzig leichte, kräftige und fruchtige Weißweine und klassische bis vollmundige Rotweine, sondern auch Eier von freilaufenden Hühnern, saisonales Gemüse und Obst von den eigenen Feldern, frisches, selbstgebackenes Holzofenbrot. Nudeln, Liköre und Marmeladen gehörten ebenfalls zum Angebot. Für die Zeit zwischen den Markttagen kann eine Auswahl der Produkte auch an einem Verkaufsautomaten vor der Straußenwirtschaft der Standbetreiber in der Schmieheimer Dorfstraße erworben werden.

Erste Marktbesucher werden mit Neuem Süßen begrüßt

Frenks Lindenhof betreibt schon seit mehr als 30 Jahren Direktvermarktung. Das Sortiment am Marktwagen reichte von Bibiliskäs, Riedkäse und vielen weiteren Milchprodukten über Frischwurst und Fleisch von den eigenen Rindern und Schweinen bis hin zu Nudeln, Eiern, Brot und Honig. Der Marktwagen vom Lindenhof steht für ein umfangreiches regionales Sortiment in bester Qualität. Dass wenige Tage nach dem Premiere-Weinfest auch „neuer Süßer“ das Angebot ergänzte, war nur Zeichen der konsequenten Umsetzung des saisonalen Grundgedankens für den Kippenheimer Wochenmarkt. Mit einem Probiergläschen des süßen Rebsaftes begrüßte Reinhard Frenk, mit seinem Markenzeichen, dem Strohhut, die ersten beiden Marktbesucher persönlich.

Der landwirtschaftliche Familienbetrieb Futterer, liegt am Rande des Kaiserstuhls in der idyllischen Gemeinde Forchheim. Die landwirtschaftliche Philosophie des Betriebes ist der nachhaltige Anbau und die Direktvermarktung von frischen Kartoffeln, Gemüse, Obst und Wein. „Wir produzieren in der Region, für die Region.“ Das ausgelegte Angebot war eine wahre Augenweide.

Das Angebot bei Futterer war eine Augenweide. Foto: Schillinger-Teschner

Der Wochenmarkt auf dem neuen Festplatz am Bürgerhaus ist auch für die Ehrenamtlichen von LQN ein Glücksgriff. LQN ist die Abkürzung für „Lebensqualität durch Nähe“ und mit dem umfangreichen Warenangebot, das nun direkt im Ort zum Einkaufen einlädt, ist aus Sicht der Initiative ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan. Sie hoffen und wünschen, dass der Wochenmarkt bei der Bürgerschaft auch so positiv ankommt und angenommen wird. Denn nicht nur das Einkaufen selbst, auch das Schlendern über den Mark, der Austausch von Neuigkeiten, trage zur Vermittlung eine Gefühls der menschlichen Nähe bei.

Als Abschluss der Einkaufstour kann dann in der Bücherei, die auch immer freitags geöffnet hat, ein Buch als Wochenendlektüre ausgeliehen werden. Auf dem Festplatz ist ein echtes Zentrum entstanden, das auf Grund der exponierten Lage auch gut wahrgenommen wird.

Mehr Stände erwünscht

uf dem großzügigen Kippenheimer Festplatz gibt es noch Stellmöglichkeiten für den einen oder anderen Marktstand. „Saisonal wird es noch einen Stand mit Spargeln und Erdbeeren vom Brunnenhof geben, dieser wird dann jeden Tag auf dem Festplatz geöffnet sein,“ so Gutbrod. Weitere Anbieter regionaler Produkte, aber auch Vereine und Schulklassen sind herzlich willkommen und können sich bei Interesse beim Hauptamt der Gemeinde Kippenheim unter Telefon 07825/9 03 24 oder per E-Mail an gemeinde@kippenheim.de melden. Weitere Informationen zu den einzelnen Marktständen findet man hier .