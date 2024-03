So erleichtert das „Welcome-Center 75“ neuen Mitarbeitern den Start

1 Mit Schlag auf den Buzzer enthüllten Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare (von links), Frederik Mack, Thomas Mack, Roland Mack, Jürgen Mack und Landrat Frank Scherer das Eingangsschild. Foto: Merz

Im „Welcome Center 75" erhalten neue Mitarbeiter des Europa-Parks künftig Informationen, Tipps und Schulungen, die ihnen den Start erleichtern sollen. Mit viel Konfetti wurde die Einrichtung neben dem Mitarbeiter-Campus am Mittwoch eröffnet.









Damit sich neue Mitarbeiter des Europa-Parks schnell an ihrem Arbeitsplatz und in der Gemeinde Rust integrieren können, sollen sie beim „Welcome Center 75“ künftig Informationen, Tipps und alles, was sie für den Start benötigen, erhalten.