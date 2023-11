Eröffnung am Samstag: Bellin-Campus wird multifunktionalesGewerbe-Areal

1 Zehn unterschiedliche Firmen ziehen auf dem Bellin-Campus ein. Die Kleider des Brautmodengeschäfts „Charmed Weddings“ sind schon durch die Fenster zu sehen. Foto: Merz

Zehn unterschiedliche Firmen lassen sich in der EttenheimerTullastraße nieder. Eigentümer Martin Bellin berichtet unsererRedaktion von seinem Konzept.









Link kopiert



Brautmodengeschäft neben Industrieinformatikern, Tür an Tür mit einem Deli, in dem gesunde Bowls und Snacks angeboten werden. „Wir haben jetzt genau das, was wir uns gewünscht haben: ein Campus, der ganz vielfältig ist“, erklärt Martin Bellin, dem die insgesamt vier Bürogebäude in der Ettenheimer Tullastraße gehören, im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf dem Areal in der Tullastraße 19 läuft nun ein Experiment des Eigentümers an: Die Gewerbeflächen werden multifunktional von zehn ganz unterschiedlichen Firmen genutzt.