Erneuerbare Energie: Kartoffelanbau unter Solarstrom in Ottenheim geplant

Kartoffelanbau unter Solarstrom in Ottenheim geplant

1 Landwirtschaftliche Nutzung und Solarstromgewinnung – das will Kuno Hamm auch für Ottenheim. Statt wie hier Hopfen stellte er dem Ortschaftsrat den Anbau von Kartoffeln unter den Parzellen vor. Foto: Armin Weigel/Dpa

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage soll in Ottenheim errichtet werden. Bauherr ist Ortschaftsrat Kuno Hamm, der in der Sitzung seinen Ratskollegen die Pläne für die Bauvoranfrage vorstellte. Nicht alle stimmen für sein Vorhaben.









Kuno Hamm forciert als Standort für die Photovoltaik-Anlage den Bereich der „Rockelstraße“ und „Am Jägerpfad“ südöstlich des Friedhofs in Ottenheim. Interessant sei der Standort insbesondere, da in unmittelbarer Nähe ein Einspeisepunkt ist und daher nur wenige Erschließungsarbeiten notwendig wären. „Die Infrastruktur ist bereits da, sodass nur eine Leitung von zehn Metern Länge gelegt werden müsse“, erklärte der Antragsteller in der Ortschaftsratssitzung.