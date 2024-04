Als kleines Mädchen fing es im Golfclub Ortenau an. „Laura war schon immer sportlich. Ballspiele gleich welcher Art waren ihr Ding. Ob Handball oder Tennis, überall war Laura zu finden und wurde stets von ihren Eltern unterstützt“, erinnert sich der ehemalige Jugendwart des Europa-Park-Golfclubs Breisgau, Rainer Berberich, der seine Erinnerungen an sie in einer Pressemitteilung schildert.

Lauras Eltern nahmen sie auch mit auf den Golfplatz und Laura begleitete sie auf manch kleiner Runde. Damals war sie fünf Jahre alt. Auch wenn ihr eine 18-Lochrunde zu lang war, hatte sie bereits Spaß am Wettbewerb. Eine kleine Putting Challenge, das mochte sie, nach dem Motto: Wer gewinnt das Eis – Mama oder ich?

Lesen Sie auch

Als dann im GC Ortenau eine kleine Gruppe von Kindern, die zusammen trainierten und spielten, zusammenfand, war sie begeistert. Die VR Talentiade, ein Wettbewerb an dem die Jugendlichen des GC Ortenau teilnahmen und Laura 2015 als Neunjährige bereits gewann, ermöglichte ihr einen spielerischen Zugang zum Golfclub. Mit den Förderkader-Kids durfte sie 2016 am Kramski-Putting-Workshop teilnehmen. Mit elf Jahren sprang dann der Funke über. In der Jugendmannschaft des Europa-Park GC Breisgau traf sie beim Mannschaftsspiel in der Spielgemeinschaft auch ihre alten Freunde aus der Ortenau wieder.

Sie selbst sagt über sich, dass die richtige Leidenschaft mit 13 Jahren begann. „Ich war damals Jugendwart und konnte die Begeisterung von Laura richtig spüren. Vielleicht war es dann auch der Zufall und das Glück, eine Gruppe Jugendlicher zu haben, die sich gut verstanden und äußerst motiviert waren. Wir konnten einmal sogar den Jugendmannschaftpokal gewinnen. Dann ging es für Laura Schlag auf Schlag“, schildert Berberich.

Bereits mit 13 Jahren spielte sie in der Damenmannschaft der Deutschen Golf-Liga des Europa-Park GC Breisgau und verbesserte ihr Handicap kontinuierlich. Der GC Breisgau wurde zu ihrem zu Hause. Doch sie hatte den Wunsch bereits als Jugendliche, in einer höheren Klasse zu spielen. Da die DGL-Damenmannschaft des GC Freiburg mit mehreren Mädchen ihres Alters bereits in der Regionalliga spielte, wagte sie den Schritt in den Freiburger Golfclub, wo sie 2023 direkt einen Stammplatz in dieser Mannschaft erhielt. Mit ihren 16 Jahren spielte sie dort sehr erfolgreich und stieg mit dem Team 2023 in die zweite Bundesliga der Deutschen Golf-Liga auf.

Für die Aufnahme in das Golfteam in Ohio filmte sie sich beim Sport

Doch wer meint, Laura hat dem GC Breisgau den Rücken gekehrt, irrt gewaltig. Viele Abende steht sie auf der Range und trainiert oder spielt mit Freunden oder ihren Eltern eine Runde.

Und es war auch auf der Anlage des Europa-Park Golfclubs Breisgau, als mancher so hinter vorgehaltener Hand fragte: „Ist das das Fernsehen, das von Laura eine Film macht?“ Nein, es war die Agentur, die die sportlichen Aufgaben, die sie erfüllen musste, um sich für das Golfstipendium und den Aufenthalt in den USA bewerben zu können, in einem Film festhielt. Es war spannend. Hat sie es geschafft und wo wird sie in den USA hinkommen?

Einige Monate später kam dann die Nachricht: Laura Götz wurde bei der University of Northwestern Ohio Racers aufgenommen. Im Sommer macht Laura nun ihr Abitur und danach geht es nach Ohio.

Golfpark Breisgau

Der Spatenstich für den Golfpark Breisgau erfolgte im Frühjahr 2003. Der Golfpark ist ein Zusammenspiel der Europa-Park-Golfpark-Tutschfelden-Aktiengesellschaft mit dem Europa-Park-Golfclub Breisgau. In dieser Konstellation verantwortet die Europa-Park-Golfpark-Tutschfelden AG als Betreibergesellschaft den Bau und den Betrieb des Platzes. An ihrer Seite steht der Verein Europa-Park-Golfclub Breisgau, der alle sportlichen Belange, wie beispielsweise Turniere, organisiert.