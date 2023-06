1 Eltern in Neuried müssen ab 2024 tiefer in die Tasche greifen. Dann werden die Gebühren für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen erhöht – zum Teil massiv. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Gemeinderat Neuried hat bei zwei Enthaltungen und vier Gegenstimmen für die Erhöhung der Kosten für die Kita-Betreuung gestimmt. Am härtesten trifft es die Eltern mit Kindern von null bis zwei Jahren: Sie zahlen ab 2024 statt 254 Euro dann 445 Euro.









„Es ist extrem belastend – wie sollen wir uns die Betreuung des zweiten Kindes überhaupt noch leisten können?“, fragte ein Bürger in der Frageviertelstunde in die Neurieder Ratsrunde. Als Polizist sei er kein Schlechtverdiener – „und dennoch müssen wir uns überlegen, ob meine Frau künftig wieder arbeiten gehen kann oder doch zu Hause die Betreuung des jüngsten Kindes übernimmt“, erklärt er weiter und frage sich, ob das gewollt sei: „Will man in Neuried an einem veralteten Familienbild festhalten?“ Auch solle man sich darüber Gedanken machen, dass die Kommune für junge Familien so deutlich an Attraktivität verliere – „wenn in benachbarten Gemeinden und Städten die Betreuungskosten deutlich geringer sind.“ Vor allem das letzte Argument wollte Bürgermeister Tobias Uhrich nicht unkommentiert stehen lassen. „Wir können uns als Flächengemeinde einfach nicht mit starken, geballten Städten und Gemeinden vergleichen.“ Natürlich wolle man Neuried weiterhin attraktiv gestalten und auch nicht dafür sorgen, dass Kinder keine Betreuung erfahren könnten.