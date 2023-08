Noch herrschen hochsommerliche Temperaturen – für die Betreiber von Eiscafés ideal. Die Sommerzeit war allerdings auch von Regen und kühlen Temperaturen geprägt. Wie bewerten die Lahrer Eisdielen die Saison im letzten Sommermonat? Welche Sorten waren bei den Kunden besonders beliebt? Unsere Redaktion hat nachgehakt.

Eiscafé La Piazza: Andrea Picciolo, Betreiber des Eiscafés am Urteilsplatz, zieht eine gemischte Bilanz. Die Schlechtwetterphasen hätten sich spürbar auf den Umsatz ausgewirkt, da man vor Ort nur eine Außenbewirtung anbieten kann. Mit den heißen Tagen sei man zufrieden. Insgesamt lief die vorherige Saison aber besser. Der Preis für eine Kugel Eis beträgt bei „La Piazza“ 1,40 Euro. Die Eisdiele ist für ihre ausgefallenen Kreationen bekannt – und das kommt bei der Lahrer Bevölkerung gut an, sagt Picciolo. Die mit Abstand beliebtesten Sorten in diesem Jahr bei „La Piazza“ waren Zitrone-Basilikum, Joghurt-Holunder und Snickers.

Eiscafé da Claudio: Das an zwei Standorten in Lahr vertretene Eiscafé zeigt sich zufrieden. Die Saison sei wie auch im vergangenen Jahr gut verlaufen. Der Preis pro Kugel Eis beträgt zum Mitnehmen 1,50 Euro, für den Verzehr vor Ort kommen noch zehn Cent Aufschlag dazu. Besonders beliebt war in diesem Jahr bei da Claudio die Sorte Oreo. Die klassischen Sorten wie Vanille, Haselnuss, Stracciatella und Schokolade haben sich laut Geschäftsführer Eder Dalponte ebenfalls sehr gut verkauft.

Crema Caffé & Gelato: Am Rosenplatz möchte man die Saison noch nicht abschließend bewerten. Bis Anfang November hat das Crema Caffé & Gelato noch geöffnet. Bleibt das Wetter so sommerlich wie in den letzten Tagen, steht einer guten Restsaison nichts im Weg, berichtet der Chef Cristian Tonini. „Es wäre auch schön, wenn wir Schüler als Aushilfen hätten“, findet er. Die Einarbeitung in das Eisgeschäft benötige jedoch Zeit. Die Ferien seien dafür schlicht zu kurz, begründet der Betreiber. Besonders beliebt bei Crema Caffé & Gelato seien in diesem Jahr diverse Mürbeteig-Eissorten. Auch die Sorten Limoncello und salzige Erdnussbutter verkaufen sich sehr gut, so der Chef. Der Preis pro Kugel liegt bei 1,50 Euro. Einige in der Herstellung besonders arbeitsaufwendige Eissorten kosten 1,80 Euro.

Die Personalsituation

Das Eiscafé la Piazza berichtet über einen Personalmangel. Man ist auf der Suche nach Servicepersonal. Über Personalmangel kann Eder Dalponte, Geschäftsführer des Eiscafé da Claudio, nicht klagen. Im Crema Caffé & Gelato gab es nur temporär Personalmangel. Mit entsprechendem Aufwand konnte genügend Personal gefunden werden.