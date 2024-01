Einnahmen sind gestiegen: Lahrer Finanzamt verzeichnet neuen Steuer-Rekord

1 Das Lahrer Finanzamt hat im Vorjahr mehr Steuergelder als je zuvor eingenommen. Foto: Maier

Mit mehr als 630 Millionen Euro hat die Behörde im vergangenen Jahr mehr Steuern als erwartet eingenommen. Vor allem die Umsatzsteuer ist gestiegen. Amtsleiter Christian Buss sieht dies als positives Signal für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.









Das Finanzamt Lahr hat im vergangenen Jahr 633,9 Millionen Euro Steuern eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahr (616,7 Millionen Euro) ist das Aufkommen um circa 2,8 Prozent auf einen neuen Rekordwert angestiegen. „Die konjunkturellen Rahmenbedingungen haben das so nicht erwarten lassen“, kommentiert Amtsleiter Christian Buss in einer Mitteilung des Finanzamts. Das Steueraufkommen in Baden-Württemberg sank leicht um 1,7 Prozent, während das bundesweite Aufkommen um 5,6 Prozent stieg.