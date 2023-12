1 Eine Lücke klafft Foto: Melanie Geitlinger

Der Tod von Wolfgang Schäuble hat die Menschen in der Ortenau in dieser Woche bewegt. Der CDU-Politiker bleibt als respektvoll, menschlich und bodenständig in Erinnerung. Unser Autor blickt auf eine Begegnung mit ihm zurück.









Sie sind nicht viel an der Zahl, aber es gibt Momente im Leben eines Journalisten, in denen es schwerfällt, emotionale Distanz zu wahren. Einen davon hatte ich im Sommer 2013 in Offenburg.