Diskussion um Kader: Das sagt Domenico Bologna zu seinem Aus beim SC Lahr

1 Auf welcher Bank gibt Domenico Bologna (Mitte) zukünftig den Ton an? Dass er im Fußball aktiv bleiben will, steht für ihn fest. Eine Rückkehr zum FSV Seelbach, wo das Amt nach dem Dewes-Rücktritt vakant ist,ist allerdings reine Spekulation. Foto: Künstle

Nach seinem Rücktritt beim SC Lahr hat Ex-Trainer Domenico Bologna Stellung bezogen. Der veränderte Charakter der Mannschaft, auch in der Kaderzusammenstellung, stehe seiner Idee vom Fußball im Wege. Einen Vorwurf macht er dem Verein dafür aber nicht.









Am Wochenende nach dem großen Knall beim SC Lahr mit dem Rücktritt von Domenico Bologna werden die Hintergründe konkreter. Es geht um die Art und Weise, wie an der Dammenmühle Fußball gespielt wird. Bei dieser Frage nach der Philosophie haben Bologna und der Verein in andere Richtungen gedacht. „Ich hätte mich mit dem Team gerne weiter daran orientiert, was wir in der Vorsaison gespielt haben. Wir hatten ein wahnsinniges Kurzpassspiel mit dem wir dominiert haben. Aber die Charakteristik der Mannschaft hat sich durch die Neuzugänge geändert“, sagt Bologna im Gespräch mit unserer Redaktion.