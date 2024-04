1 Sören Zehnle haut sich im Zweikampf mit seinem Gegenspieler aus dem Elztal richtig rein. Foto: Künstle

Auch im fünften Pflichtspiel in Serie ist der SC Lahr als Sieger vom Platz gegangen. Das Team trotzte gegen Elzach-Yach einem frühen Rückstand und schoss sich nach einem Platzverweis für Adriano Spoth auch mit zehn Mann zum 3:1-Erfolg.









Verbandsliga: SC Lahr - SF Elzach-Yach 3:1 (1:1). Zwei Szenen hätten das Pendel am Samstag in der Endabrechnung auch zu Ungunsten des SC Lahr ausschlagen lassen können. Zum einen gab es das frühe Gegentor durch Claudius Bührer schon in der sechsten Minute. Einen langen Ball aus der gegnerischen Hälfte schätzte Sören Zehnle falsch ein und verfehlte das Spielgerät bei seinem Klärungsversuch. Bührer war frei durch, zog an SCL-Keeper Eugen Sokolov vorbei und traf ins leere Gehäuse.