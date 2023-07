Wie Alpakas in Ettenheim den Alltag entschleunigen

1 In Ettenheimweiler kann man bei geführten Touren mit den Alpakas von Heike Petsch entspannen und zur Ruhe kommen. Foto: Ullrich

Heike Petsch züchtet auf ihrem Hof in Ettenheimweiler Lamas und Alpakas. Gemeinsam mit ihren Tieren bietet sie bei „Alpawaki“ Touren durch die Weinberge und die Umgebung an. Teilnehmer dürfen die Tiere führen und der Besitzerin Fragen stellen.









„Alpakas mögen es nicht, wenn es hektisch zugeht“, erklärt Heike Petsch, Geschäftsinhaberin des Alpawaki in Ettenheimweiler. In dem Ettenheimer Teilort bietet sie geführte Touren mit ihren eigenen Alpakas und Lamas an. „Es geht dabei um eine Entschleunigung vom Alltag und um Gelassenheit“, erklärt sie das Konzept.