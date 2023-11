Die Colonia Tovar: Als Ettenheimer nach Venezuela ausgewandert sind

1 Viele Gebäude in Colonia Tovar – wie diese Kirche etwa – sind im Fachwerkstil errichtet worden. Foto: pixabay

85 Menschen aus der Rohanstadt sind 1842 ausgewandert. Zusammen mit anderen Auswanderern aus dem Kaiserstuhl haben sie die Colonia Tovar gegründet. Am Donnerstag steht der Bürgersaal ganz im Zeichen der Auswanderer-Gemeinde und ihrer Historie.









Ihre Begeisterung ist ansteckend: Ralf Muttach, Michael Formella und Bernd Meyer vom Freundeskreis Colonia Tovar Endingen haben sich an diesem Abend bei Thomas Dees, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Ettenheim des Historischen Vereins Mittelbaden, eingefunden. Gemeinsam besprechen sie eine geplante Abendveranstaltung am Donnerstag , 30. November, 19 Uhr, im Ettenheimer Bürgersaal. Dabei wird sich für die Ettenheimer Besucher ein neuer, bislang in der Rohanstadt wenig beachteter Blickwinkel in die eigene Geschichte eröffnen, den die Endinger seit langem in ihrem Blickfeld haben.