Details zur öffentlichen Beisetzung in Offenburg: So läuft die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble ab

So läuft die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble ab

Details zur öffentlichen Beisetzung in Offenburg

1 Ein Foto des verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble und ein Kondolenzbuch liegen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Foto: Carstensen

Zur Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg ist hohe Politik-Prominenz angesagt. Neben Freunde, Familie und zahlreichen Weggefährten kann aber auch die Öffentlichkeit bei der Beisetzung des CDU-Politikers am Freitag Abschied nehmen.









Link kopiert



Dem CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble wird am Freitag, 5. Januar, in der evangelischen Stadtkirche Offenburg die letzte Ehre erwiesen. Zum Trauerzug eingeladen sind dabei nicht nur die Familie und alte Weggefährten Schäubles, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger, wie die Stadt Offenburg in einer Mitteilung erklärte. Die anschließende Beisetzung findet auf dem historischen Waldbachfriedhof statt.