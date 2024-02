1 Die zehn Finalistinnen vor der Holzachterbahn „Wodan“ im Europa-Park Foto: Miss Germany

Bereits zum 22. Mal wird in der Europa-Park Arena in Rust die „Miss Germany“ gekürt. Am kommenden Samstag, 24. Februar, entscheidet sich, wer für individuelles Engagement und Kreativität die Auszeichnung erhält.









