1 Die Bremsdorfer sind schon ganz gut gelaunt. Foto: Dach

Bremsdorfer, „Säcklistrecker“ und die örtlichen Vereine laden ab dem Schmutzigen Donnerstag ein. Bürgermeister Litterst wird entmachtet.









Auch in Dörlinbach wird in diesem Jahr wieder so richtig Fasnacht gefeiert. Los geht es mit einer „Babajaga-Nacht“ am heutigen Samstag. In der zur Bar umgebauten Festhalle werden 19 Zünfte und andere Narren erwartet. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung. Außerdem will „DJ Jojo“ alias Johannes Offenburger n einheizen. Auch in einem Außenzelt vor der Festhalle könne gefeiert werden, verspricht die Vorsitzende der Bremsdorfer Narrenzunft, Andrea Fehrenbacher.

Weiter geht es mit der Dorffasent in der Fastnachtswoche. Zunächst werden am Schmutzigen Donnerstag die Kindergarten- und Schulkinder befreit, dann wird das Rathaus gestürmt, um Bürgermeister Matthias Litterst den Schlüssel abzunehmen. Ab 14.30 Uhr kommen die kleinen Narren bei der Kinderfasent auf ihre Kosten. Das Programm gestalten die Bremsdorfer und Säcklistrecker gemeinsam. Gegen Abend um 17 Uhr startet der Hemdglunkerumzug, auf den das Narrenbaumstellen beim Gasthaus Engel folgt.

Die Dörlinbacher Trachtenkapelle gestaltet den Fasentsamstag und bietet bereits zum Mittagessen Kesselfleisch an – ab 11 Uhr an der Alten Schule. Abends steigt der Päperball, ebenfalls in der Alten Schule, unter dem Motto „Unterwasserwelt“.

Wie in den Jahren vor der Pandemie wird am Fastnachtssonntag ab 14 Uhr der Dorfumzug der Dörlinbacher Fasentgemeinschaft Bremsdorfer, Säcklistrecker und den örtlichen Vereinen veranstaltet. Dabei sind auch private Gruppierungen erwünscht. Diese können sich per E-Mail bei Familie Fehrenbacher anmelden: fam.fehrenbacher@t-online.de. Nach dem Umzug wird in der närrisch geschmückten Festhalle weitergefeiert.

Am Fasentdienstag ist auf dem Lieberatsberg Stimmung und gute Laune angesagt. Gegen Abend wird dort dann die Fasent verbrannt.