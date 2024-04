1 Der neue Vorstand der Rockwerkstatt (von links): Nicolaus Wilhelm, Marion Göhringer, Wolfgang Richter, Heike Dorow, Adrian Schaub, Sven Täubert und Taner Demiralay Foto: Wilhelm

Hiobsbotschaft für Lahrer Rockformationen, die auf dem Flugplatzgelände proben: Ihre Tage in dem dortigen Bunker sind nun endgültig gezählt. Ein Ersatz ist noch nicht in Sicht.









Link kopiert



Die Rockwerkstatt hat den Bunker von der IGZ Lahr gemietet und an die Bands untervermietet. Bei der Hauptversammlung der Rockwerkstatt teilten der Vorsitzende Wolfgang Richter und Rechner Sven Täubert nun aber mit, dass 2025 definitiv mit der Entmietung dort zu rechnen ist. Bisher sei noch kein Ersatz in Aussicht, war zu hören. Die Rockwerkstatt appelliert daher an Politik und Bevölkerung, sie bei der Suche nach Ersatz zu unterstützen. Für die Lahrer Musikszene wäre es fatal, wenn die 13 betroffenen Bands nun ohne Probelokal wären, war der Tenor bei der Hauptversammlung.