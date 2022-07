1 Der Wolfacher Gemeinderat Carsten Boser stellt sich für die Bürgermeisterwahl im Oktober auf. Er tritt damit als vorerst zweiter Kandidat mit Amtsinhaber Thomas Geppert an. Foto: privat

Die Bewerbungsfrist für die Wolfacher Bürgermeisterwahl läuft bald an. Nun hat der Grüne Stadtrat Carsten Boser seine Kandidatur bekannt gegeben und tritt am 9. Oktober gegen den amtierenden Kandidaten Thomas Geppert an.















Wolfach. Carsten Boser tritt bei der Bürgermeister-Wahl in Wolfach im Herbst an. Das hat der Wolfacher Gemeinderat am gestrigen Tag in einer Mitteilung bekanntgegeben. Er stellt sich am Wahltag des 9. Oktober damit dem amtierenden Bürgermeister Thomas Geppert gegenüber, der seine erneute Kandidatur bereits bekanntgegeben hatte (wir berichteten).

"Ich möchte Bürgermeister meiner Heimatstadt Wolfach werden. Gemeinsam mit den Bürgern möchte ich die kommenden Jahre nutzen, um unsere Stadt mit ihren Ortsteilen voranzubringen. Dazu will ich meinen Teil beitragen", schreibt Boser in einer Mitteilung.

Bürger sollen in Entscheidungen mit einbezogen werden

Besonders wichtig ist es ihm, möglichst viele der rund 5700 Einwohner Wolfachs in Entscheidungen mit einzubeziehen und im Vorhinein ihre Ideen anzuhören. "Eine große Gruppe hat mehr Einfälle als einer alleine, in den Köpfen der Menschen schlummmert ein unglaublicher Schatz, den es zu entdecken gilt."

Boser betont, dass er in Wolfach aufgewachsen ist, die Stadt kennt und hier gerne mit seiner Familie lebt. Dies ist einer seiner Antriebe, sich um das höchste Amt in der Wolfacher Kommunalpolitik zu bewerben. Mit mutigen Entscheidungen will er die Stadt voranbringen. "Vor allem will ich die Menschen mitnehmen, um die Aufgaben der Zukunft gut zu meistern." Daher habe er auch bewusst sein Motto ausgesucht: "Zukunft gemeinsam gestalten".

Die Liste der Themen kennt er als Gemeinderat der Stadt Wolfach. Dem Gemeinderat gehört er seit 2009 an. Er ist Fraktionsvorsitzender der Grünen, betont allerdings, dass er zur Wahl als unabhängiger Kandidat antreten wird.

Kein Antritt als Grüner Politiker

"Parteipolitik hat in der Kommunalpolitik nichts verloren", so seine Überzeugung. Sein großes Ziel ist es, Wolfach noch attraktiver für Jung und Alt zu machen. "Das gilt für die Bereiche Bildung, Arbeit, Wohnen und Gesundheit gleichermaßen wie für Kultur und Freizeit", sagt der Kandidat. Die Themen Umweltschutz und Klima seien für ihn natürlich dennoch "Riesenthemen", denen er sich widmen möchte. "Bei den mit 37 Grad besonders heißen Temperaturen in der kommenden Woche sieht man ja, dass wir etwas tun müssen. Wir in Wolfach sind zwar nur ein kleines Rädchen, aber auch wir tragen Verantwortung." Als Bürgermeister wolle er den Menschen aufzeigen, wie sie auch in der Innenstadt Strom sparen können und umweltfreundliche Konzepte entwickeln.

Digitalisierung und Schulen als große Zukunftsaufgaben

Große Zukunftsaufgaben seien auch die fortschreitende Digitalisierung und die Schulentwicklung mit der geplanten Sanierung der Realschule, der Herlinsbachschule und des SBBZ in Wolfach. Diese Aufgaben sollten nach seiner Auffassung als Chancen betrachtet werden, Wolfach gut für die Zukunft aufzustellen. "Besonders wichtig ist es mir, Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen zu schaffen um Themen im Vorfeld zu diskutieren und so Entscheidungen gut vorzubereiten", so Boser.

Hierzu will der Bürgermeister-Kandidat in den kommenden Wochen mit den Menschen in Wolfach in Kontakt kommen und unterschiedliche Positionen kennen lernen. "Geplant sind neben den klassischen Veranstaltungen wie Bürgertreffs im Lokal auch weitere Formate wie eine Radtour, aber auch Spaziergänge, bei denen wir uns gemeinsam Dinge aktiv anschauen können", blickt Boser voraus. Er möchte auch die jungen Leute im Städtle mit einbeziehen und steht für alle über die sozialen Medien, seine Webseite und auch per WhatsApp zur Verfügung.

Boser: "Kommunikation ist mein Ding"

Auf die bevorstehende Zeit des Wahlkampfs freut sich Boser, vor allem auf die vielen Veranstaltungen und Gespräche mit den Bürgern. "Kommunikation ist mein Ding und das ist es ja auch, was Politik ausmacht. Dass man mit den Bürgern kommuniziert, sich ihre Ideen, Sorgen und Meinungen anhört und in seine Entscheidungen mit einbezieht."

Zur Person

Carsten Boser wurde 1973 in Schramberg geboren, ist in Wolfach aufgewachsen und arbeitet als Lehrer für Chemie, Biologie, Informatik und Naturwissenschaft und Technik am Schramberger Gymnasium. Seit 2009 sitzt Boser im Wolfacher Gemeinderat. Dort ist er Grünen-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister-Stellvertreter. Seit 2005 ist er mit Staatssekretärin Sandra Boser verheiratet. Das Ehepaar wohnt mit den Söhnen Vincent und Julius und Hund Bruno in Wolfach. Wer mit Carsten Boser Kontakt aufnehmen möchte, kann die Homepage www.carstenboser.de besuchen oder eine WhatsApp an Telefon 0171/8 39 06 92 schreiben.