Bürgermeisterwahl in Seelbach: Wie die Kandidaten auf Facebook und Instagram um Stimmen kämpfen

Ein Wahlkampf wird nicht mehr nur an der Haustür, an Infoständen oder in der Presse geführt. Auch online lassen sich Wähler gewinnen. Siegfried Kohlmann und Michael Moser, die Seelbacher Bürgermeisterkandidaten, sind auf Social Media sehr aktiv – und würden Facebook und Co. auch als Rathauschef nutzen.