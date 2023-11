Bürgermeisterwahl in Seelbach: Das planen die Kandidaten für bezahlbaren Wohnraum

1 Rund 5000 Menschen wohnen in Seelbach und den Ortsteilen Wittelbach und Schönberg. Was die Gemeinde als Wohnort auszeichnet, erklären die drei Bürgermeisterkandidaten. Foto: Bildstein

Wohnraum wird vielerorts knapp – auch in Seelbach. Aufgrund der Tallage sind auch die Flächen für mögliche Neubaugebiete begrenzt. Unsere Redaktion hat die drei Bürgermeister-Kandidaten gefragt, was sie bezüglich Wohnen und Leben in der Gemeinde verbessern möchten.









Bei der Bürgermeisterwahl am 3. Dezember können die Seelbacher entscheiden, ob sie Siegfried Kohlmann, Michael Moser oder Christoph Krieger als neuen Rathauschef möchten. Unsere Redaktion hat bei den drei Kandidaten nachgefragt, was Seelbach als Wohnort auszeichnet und was in Sachen Wohnraum gerne umsetzen möchten.