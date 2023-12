Bürgermeisterwahl in Friesenheim: Erik Weide ist der einzige Kandidat

1 Erik Weide warf direkt zum Start der Bewerbungsfrist seine Unterlagen ein – kein weiterer tat es ihm gleich. Foto: privat

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl ist zu Ende. Es bleibt dabei: Erik Weide ist der einzige Kandidat.









Pünktlich zum Start der Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt am 4. November hat Amtsinhaber Erik Weide um Mitternacht seine Bewerbung im Rathaus-Briefkasten eingeworfen. Bis zum 27. Dezember, 18 Uhr, hatten Interessierte Gelegenheit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Weide blieb allerdings bis zum Schluss alleine. „Nach Bewerbungsende für die Bürgermeisterwahl in Friesenheim liegt uns eine Bewerbung vor“, so die Friesenheimer Verwaltung in einer Pressemitteilung am Mittwoch kurz nach 18 Uhr. Der Wahlausschuss wird am heutigen Donnerstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses II tagen. Dabei wird es um die Verpflichtung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und um die Prüfung der Bewerbung zur Wahl des Bürgermeisters gehen. Weiter wird über die Organisation der Bewerbervorstellung informiert.