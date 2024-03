20 Für seine besonderen Verdienste um die Partnerschaft zwischen Marlenheim und Rust erhielt der französische Bürgermeister Daniel Fischer (rechts) von Bürgermeister Kai-Achim Klare die Bürgermedaille Rusts überreicht. Foto: Göpfert

Gespräche mit Wegbegleitern, ein Quiz zu Deutschland und Frankreich, ein Cancan und schließlich sogar eine ganz besondere Ehrung: Unter dem Motto „Vive la Freundschaft“ feierte Rust beim Frühlingsempfang die 40 Jahre Partnerschaft mit Marlenheim.









Der Frieden in Europa jährt sich zum 8. Mai 2025 zum 80. Mal – doch gleichzeitig „weht derzeit ein Ungeist durchs Land, der alles in Frage stellt, was einmal vereinbart und aufgebaut wurde“, erklärte Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare in seiner Begrüßungsrede. Dieser Bedrohung – von innen wie von außen – müsse man sich entgegenstellen. Der Wunsch, dass Deutsche und Franzosen friedlich zusammen arbeiten und leben, trieb den französischen Präsidenten Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer 1963 zur Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Getragen wurde dieser jedoch nicht nur von der Politik, sondern vor allem „von den Menschen, die sich aufmachten, das Nachbarland kennenzulernen und sich für Partnerschaften entschieden“, so Klare. So wie es vor 40 Jahren auch Rust und Marlenheim getan hatten.