Bürgerbegehren gescheitert: Gegner von Lahrer Klinikneubau sammeln zu wenige Unterschriften

1 Melanie Kappus (Zweite von links) sammelte an Info-Ständen in der Innenstadt, hier auf dem Sonnenplatz, Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Am Ende reichte es nicht. Foto: Baublies

Es wird keinen Bürgerentscheid gegen den Klinikneubau Langenwinkel geben. 2500 Unterzeichner hätten die Gegner dafür benötigt – zu dieser Marke fehlten am Ende rund 1000 Unterschriften.









Die Unterschriftenlisten übergab Melanie Kappus, die den Protest mitinitiiert hatte, am Montagabend im Rathaus an Tilman Petters. Danach habe sie ein „gutes Gespräch“ mit dem Baubürgermeister gehabt, teilte sie unserer Redaktion mit. Und dass sie Petters gebeten habe, ein Statement im Gemeinderat abgegeben zu dürfen. Am Dienstagnachmittag kam die Nachricht aus dem Rathaus, dass sie in dem Gremium sprechen darf – in der Sitzung am Montag, 18. März.