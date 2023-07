1 Dicht an dicht rollen die Lastwagen durch Friesenheim entlang der B 3. Ein Zustand, den die Anwohner nicht länger hinnehmen wollen. Foto: Bohnert-Seidel

In einem offenen Brief betonen B3-Anwohner aus Friesenheim ihren Unmut gegenüber der Haltung von Bürgermeister Erik Weide und des Gemeinderats zu Lärm und zu schnellem Verkehr auf der B 3.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Friesenheim regt sich weiter Widerstand und Enttäuschung über die Position von Bürgermeister Erik Weide und der Mehrheit des Gemeinderats. Mit einem offenen Brief wenden sich Anwohner der Bundesstraße sowohl an den Rathauschef als auch an die Mitglieder des Gremiums. Darin beziehen sich die Anwohner auf die Gemeinderatssitzung vom 13. Juni, als der Gemeinderat mehrheitlich stationäre Blitzer für die B 3 abgelehnt hatte. Am 3. Juli sind Anwohner daraufhin in die Fragestunde gekommen, Antworten für eine weitere Verkehrsberuhigung haben sie nicht erhalten. Zufrieden sind die Anwohner nicht. Sie wollen Taten sehen und befürchten mit dem möglichen Nachtfahrverbot für Lkws auf der B 415 durch Kuhbach und Reichenbach noch mehr Belastung für die B3 in der Adlerstraße/Kronenstraße.