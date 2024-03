Blick in den Kreißsaal

1 Das Team um Chefärztin Juliane Farthmann, hier bei einer Untersuchung in der geburtshilflichen Abteilung am Ortenau-Klinikum in Lahr, gibt morgen Tipps zum Thema Geburt. Foto: Ortenau-Klinikum

Das Ortenau-Klinikum in Lahr gibt am morgigen Samstag von 11 bis 14 Uhr Einblicke in den Ablauf im Kreißsaal. Auch Vorträge werden angeboten.









Link kopiert



Wie sieht ein Kreißsaal aus? Was sollte man über die Geburt wissen? Wie kann man sich auf die Entbindung vorbereiten? Wie werden die Schmerzen erträglicher? Antworten auf diese Fragen und viele weitere Informationen rund um die Geburt gibt das Team der geburtshilflichen Abteilung am Ortenau Klinikum Lahr am morgigen Samstag von 11 bis 14 Uhr.