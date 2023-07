Am Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrum sind die Abschlussprüfungen der Realschule und der Werkrealschule erfolgreich verlaufen. Dabei wurden einige Top-Ergebnisse erzielt.

In zwei gut besuchten Abschlussfeiern wurden die fünf diesjährigen Abschlussklassen des August-Ruf-Bildungszentrums verabschiedet, teilt Schulleiterin Beate Ritter mit. Das Bildungszentrum ist eine Verbundschule mit den Schularten Grund-, Werkreal- und Realschule.

Im Schuljahr 2022/23 besuchten insgesamt 870 Kinder und Jugendliche aus Ettenheim und den umliegenden Gemeinden die Schule, die auf zwei Standorte aufgeteilt ist: Freiburger Straße und Bienlestraße.

In der Realschule haben 68 Schüler die Mittlere Reife erlangt. Mit einem Schnitt von 1,3 konnte Vanessa Schneider aus Ettenheim als Jahrgangsbeste ihren Abschluss feiern, gefolgt von Sarina Rupp und Elias Peters mit einem Schnitt von 1,4 sowie Julie-Sofie Weimer und Philip Jörger mit einem Schnitt von 1,5. Zahlreiche Fachpreise sowie weitere gute Ergebnisse belegen diesen leistungsstarken Jahrgang, wie die Schule mitteilt. Der Gesamtschnitt der Prüfung lag bei 2,3.

Zwei beste Absolventen beim Hauptschulabschluss

In der Werkrealschule absolvierten 50 Schüler der Klassen 9 und 10 den Abschluss 2023. Das beste Prüfungsergebnis beim Hauptschulabschluss in Klasse 9 erreichten Georgios Konstantinidis und Alexandru-Florin Marin, beide mit der Note 1,8. In Klasse 10 schloss Zhenar Kamal Ahmed mit dem Notenschnitt von 1,6 die beste Mittlere-Reife-Prüfung ab.

Fachpreise für die Schüler des BIZ

Mathematik:

Philip Jörger, Vanessa Schneider.

Englisch:

Nevio Baum, Georgios Konstantinidis, Vasilisa Paschalidi, Shirin Göppert, Sarina Rupp, Angelina Gnädig.

Französisch:

Ali Nasser, Aola Nasser, Enna Hengl.

Gemeinschaftskunde:

Zhenar Kamal Ahmed, Julie-Sofie Weimer.

Geografie:

Emilia Wieber, Abdelhak Mohamed Bakir.

Geschichte:

Nils Kaufmann, Georgios Konstantinidis, Alexandru-Florin Marin, Zhenar Kamal Ahmed, Lars Lupfer, Florian Herdrich. Religion: Elias Peters.

Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES):

Vanessa Schneider

Bildende Kunst:

Enna Hengl, Laura Singler, Ronja Steiner.

Sport:

Valentino Italo, Alexandru-Florin Marin.

Physik:

Philip Jörger, Julie-Sofie Weimer.

Chemie:

Alexandru-Florin Marin: Denise Rieke, Elias Peters, Philip Jörger.

Biologie: Elias Peters.

Sozialpreis:

Luca Konidis und Alexandru-Florin Marin.