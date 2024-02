Bilanz 2023 vorgestellt: So reagiert die Sparkasse Offenburg auf „Automatensprenger“

1 Die Zentrale der Sparkasse im Offenburger Nordosten soll im laufenden Jahr auf der schmalen Nordseite ein Wandgraffiti erhalten. Foto: Sparkasse Offenburg

Die Sparkasse Offenburg/Ortenau hat auf ein „zufriedenstellendes, gutes Jahr“ zurückgeblickt. Dabei ging die Zahl der Baukredite deutlich zurück. Ein Grund waren gestiegene Zinsen – die scheinen nun aber auch bei den Sparern anzukommen.









„Wir konnten unsere führende Position in der Ortenau im vergangenen Jahr weiter ausbauen“, konstatierte Sparkassen-Chef Jürgen Riexinger bei der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch. Eingeladen hatten seine Vorstandskollegen Alexander Meßmer sowie Nicole Dietl und er in das historische Kellergewölbe des Immobilienzentrums in der Offenburger Hauptstraße. Trotz eines „bewegten Jahres“ präsentierten die drei offenbar zufriedenstellende Zahlen, die sich „nicht im Keller verstecken brauchen“, scherzte Riexinger.