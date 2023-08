Von Jahr zu Jahr finden mehr Menschen in die Offohalle zum Schutterner Fest – so reichten am Dienstag die elf Tischreihen und 510 Stühle nicht aus. 50 Helfer hatten alle Hände voll zu tun.

Mehr als 500 Gäste zog es am Dienstag in die Offohalle. Der TuS Schuttern als Veranstalter bot dort den Gästen ein Mittagessen. „Wir müssen noch mehr Tische stellen“, meinte Brigitte Kopf-Priebe vom Vorstand, die die Organisation des Festes im Blick hatte. Die Gäste strömten in die Offohalle und genossen die Gemeinschaft. Von der Kirche in die Offohalle, den Weg haben die meisten Gäste angesteuert – einige kamen auch direkt dort hin. Viele haben jedoch den Weg direkt angesteuert. Der TuS war in diesem Jahr auf den Ansturm vorbereitet. 50 Helfer waren im Einsatz. Richtig los gehe es in der Regel, wenn der Musikverein mit einem klangvollen Marsch im Gleichschritt in die Halle kommt, wissen die Vereinsmitglieder.

Etliche Tische waren für Familien, Freunde, Vereine, Gruppen und Firmen oder Einrichtungen reserviert. Auch Matthias Greiner, Vorsitzender des TuS, gehörte dem Helferstab an und brachte Essen an die Tische.

Eigentlich wollte Pfarrer Tobias Streit morgens zum Gottesdienst an der Seite seiner Kollegen Pfarrer Steffen Jelic und Werner Fimm stehen. Aber diverse Staus auf der Autobahn haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele Gäste staunten nicht schlecht, als er dann in der Offohalle stand. Um 7.30 Uhr ist er morgens losgefahren. „Normalerweise reicht die Zeit locker“, betonte Streit gegenüber unserer Redaktion.

Pfarrer Tobias Streit bietet spontan Mithilfe beim Bedienen an

Den Stress noch schnell irgendwie in der Kirche aufzukreuzen habe er sich dann ausgespart und sei gleich in die Offohalle gekommen. Seinen Beitrag zum Schutterner Fest wollte auch er schenken. Spontan habe er dort seine Hilfe beim Bedienen angeboten. Mariella Wendlinger freute sich über die Verstärkung in ihrem Team. Unter den Helfern dürfte ohnehin Streit die meiste Erfahrung beim Bedienen haben. „Das habe ich selbst 15 Jahre in meiner Freizeit gemacht“, erklärte er. „Ich finde es gut, dem TuS zu helfen“, ergänzte er im weißen Hemd und schwarzer Hose. Außerdem sei das Bedienen von Menschen mit Speisen auch eine Art Altar.

Und irgendwie sei er in der Offohalle mit all den Gesprächen, die entstehen, fast schon etwas näher dran, an den Menschen. Alle seien ihm wichtig. Aber so richtig vom Fleck kam er nicht. Zahlreiche Schutterner klopften ihm auf die Schulter. „So, Herr Pfarrer, jetzt geht es an die Arbeit“, sagte Wendlinger. Den beiden waren die Tische für die Mittagsgäste aus den umliegenden Firmen zugeteilt. Mitarbeiter von der Firma Albea und Frick aus Lahr sowie MBS haben sich platziert. Natürlich gab es traditionell Sauerbraten und Nudeln und eine Gemüselasagne für die Vegetarier.

Nicht nur Erwachsene, auch die Kinder des Vereins helfen mit

Unterstützung erfuhren die Erwachsenen beim Bedienen von den TuS-Kindern. „Das ist selbstverständlich“, sagte Wendlinger. „Wir alle sind so mit reingerutscht“, sagt die junge Frau lachend und ergänzte: „Die Eltern haben mitgeholfen und wir sind einfach mitgelaufen.“

In der Offohalle war alles bestens vorbereitet. Bereits um 10 Uhr waren die Theken besetzt. Dort zeigte sich das bewährte und eingespielte Thekenteam, das auch normalerweise abends bei den Handballspielen versiert, die Biere zapft. Auch zahlreiche Festtagstorten standen für die Gäste bereit – schließlich ist Mariä Himmelfahrt in Schuttern ein großer Festtag.

Historie

Das Schutterner Fest hat seinen eigentlichen Ursprung in Schutterns Familien. Zum Patrozinium wurden die Häuser auf Hochglanz geputzt und Tage vorher Nudeln für den Sauerbraten getrocknet. Im Jahr 1965 hat der Männergesangverein Liederkranz (MGV) erstmals die weltliche Feier und das Kochen für die Gottesdienstbesucher übernommen. Aus dem MGV wurde 1995 der Gesangverein. Zum zweiten Mal hat der TuS Schuttern die Bewirtung des Festes ausgerichtet.