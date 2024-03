Das war am Blütensonntag in der Lahrer Innenstadt geboten

1 Hunderte Besucher flanierten am Blütensonntag durch die Lahrer Marktstraße. Foto: Baublies

Zahlreiche Geschäfte lockten am verkaufsoffenen Blütensonntag in die Lahrer Innenstadt und winkten mit Angeboten. Der guten Laune der Bummler tat die kalte Witterung dabei keinen Abbruch.









Link kopiert



Das Aufkommen in der gesamten Marktstraße war gleich zum Beginn des verkaufsoffenen Sonntags ordentlich. Die Innenstadt füllte sich, bis gegen 14 Uhr der Besuch in der Marktstraße und auf dem Marktplatz mit dem Frühlingsmarkt – auch angesichts des alles andere als einladenden Wetters – gut war. Ein Blick in die größeren Bekleidungsgeschäfte zeige, dass der Ansturm offenbar deutlich besser gewesen ist, als an einem „normalen“ Einkaufstag im Frühling bei Regenwetter.