Besondere Berufe: Ein Maskenschnitzer aus Nordrach verleiht Narren ihr Gesicht

1 Für rund 80 Narrenzünfte hat Berthold Eble bereits Masken hergestellt. In seinen Händen hält er Masken einer Zunft aus Schwanau. In seiner linken Hand hält er ein fertiges Exemplar, das in seiner rechten muss noch bemalt werden. Foto: Piskadlo

Man kennt sie nicht ohne: Fasentzünfte und ihre Holzmasken. Hergestellt werden die meisten in der Werkstatt von Berthold Eble. Beim Besuch unserer Redaktion erklärt der Bildhauer, wieso für ihn das Arbeiten mit Holz mehr als „nur“ ein Handwerk ist.









Berthold Eble empfängt unsere Redaktion an der Eingangstür seines kleinen Ladens in Nordrach. Dass er mit einem Handwerk zu tun hat, lässt sich auf den ersten Blick erahnen: Um seinen Körper trägt er eine Schürze, an seinen Fingern kleben Pflaster. „Meine Frau kümmert sich um den Verkauf, ich bin für die Produktion zuständig“, bestätigt der Bildhauer.