Eine solide Finanzierung und Organisation sollen für eine besinnliche Adventszeit in der Innenstadt sorgen. „Dieses Gesamtpaket können wir nur gemeinsam stemmen“, resümiert OB Markus Ibert das erste Treffen des „Aktionsbündnisses Weihnachten in Lahr“.

Im vergangenen Jahr sei es gelungen, gemeinsam mit Unternehmen, der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau, der Werbegemeinschaft Lahr, der privaten Initiative um Martin Metzger und Thomas Gehle, der Stadtverwaltung sowie städtischen Zuschüssen eine stimmungsvolle und abwechslungsreiche Adventszeit in der Innenstadt zu gestalten, heißt es aus dem Rathaus. Neben einer festlichen Weihnachtsbeleuchtung hätten die lebendige Krippe am Storchenturm, der Adventstreff auf dem Schlossplatz mit seinen Programmpunkten, der gestaltete Adventskalender sowie der neue Weihnachtsmarkt für Stimmung und Frequenz in der Innenstadt gesorgt.

Die Gesamtkosten für die Weihnachtsaktionen inklusive Weihnachtsbeleuchtung beliefen sich auf rund 53 000 Euro. Knapp die Hälfte stemmte die Stadt aus unterschiedlichen Töpfen. „Eine Bezuschussung wie im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr nicht mehr möglich sein“, kündigt Ibert indes an. Deshalb möchte sich die Stadt weitere, starke Partner an die Seite holen, die sich auch langfristig für eine attraktive Adventszeit einsetzen. Frühzeitig solle nun ein solides Finanzkonzept für das Gesamtpaket Weihnachten geschnürt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Auch ehrenamtliche Helfer sind von Nöten

„Eine lebendige Lahrer Innenstadt muss im vitalen Interesse eines jeden Unternehmens in und um Lahr liegen“, sagt laut der städtischen Mitteilung auch Steffen Auer, Geschäftsführer des Schwarzwald Eisenhandel. Als weicher Standortfaktor zähle eine attraktive Innenstadt, ebenso wie ein schönes Wohn- und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, heute zu den zentralen Parametern bei der Suche nach Fachkräften.

Das Budget ist die eine Seite, die Organisation die andere. Martin Metzger und Thomas Gehle suchen engagierte Ehrenamtliche für die Planung und Organisation eines möglichen zweiten Weihnachtsmarkts. Ziel sei es, als kleines Team effizient die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Interessierte können sich per E-Mail an die beiden Organisatoren wenden: weihnachteninlahr@web.de

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir als Aktionsbündnis auch in diesem Jahr wieder die Innenstadt zum Erstrahlen bringen und ein deutliches Signal an die Bürgerschaft und die Menschen in der Region senden“, lautet der Appell des OB. Potenzielle Unterstützer der Weihnachtsfinanzierung dürfen sich an Martina Mundinger, Sachgebietsleitung Stadtmarketing, wenden: martina. mundinger@lahr.de.