Bei Ringsheim: 19-Jähriger soll von drei Männern attackiert worden sein

1 Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen zwischen Rust und Ringsheim. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Raub zwischen Rust und Ringsheim.









Link kopiert



Ein 19-Jähriger fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Mahlberger Straße von Rust nach Ringsheim. Nach seinen Angaben stellten sich ihm plötzlich drei Männer in den Weg, so dass er zu Sturz kam und sich dabei leicht verletzte, erklärt die Polizei. Die drei Männer sollen von dem 19-Jährigem dann unter Androhung von Gewalt dessen mitgeführten E-Scooter, sein Handy und seinen Geldbeutel gefordert haben.