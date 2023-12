1 Warum das Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. Foto: Roessler (Symbol) /dpa/Boris Roessler

Glück im Unglück hatten laut Polizei am Samstagnachmittag die Insassen eines Fahrzeugs auf dem Heimweg vom Christbaumkauf.









Der 68-jährige Fahrer des Autos fuhr auf der K 5301 von Oberkirch in Richtung Ödsbach. Aus unbekannter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Ödsbach, wo sich das Fahrzeug nach vorne überschlug und auf dem Dach liegen blieb.