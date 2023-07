Die Sanierung der Brücke zwischen Kehl und Straßburg geht in die nächste Phase. Am Freitag kann es zu Behinderungen kommen.

Die Sanierung der Europabrücke in Kehl geht in die nächste Phase: Am Freitag, 21. Juli, beginnt der zweite Bauabschnitt. Die Sanierung der Brücke (B 28) laufe planmäßig, teilen das Regierungspräsidium Freiburg (RP) und die Eurometropole Straßburg mit. Los gehe der zweite Bauabschnitt mit einer Umlegung des Verkehrs auf die bereits fertig gestellte Seite der Brücke . „Am Tag des Umbaus wird es zu Behinderungen kommen. Dafür bitten die Behörden um Verständnis“, heißt es. Für den Rad- und Fußgängerverkehr bleibe die Brücke weiter gesperrt. Die Umleitungen über die Trambrücke sind ausgeschildert.

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten Anfang Mai ist die Europabrücke halbseitig gesperrt. Der Lkw-Verkehr wird voraussichtlich noch bis Ende September großräumig umgeleitet. „Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten sind wir sehr zufrieden. Der Verkehr hat sich inzwischen weitgehend eingespielt“, berichtet Projektleiterin Uta Worm. Die Sanierung der südlichen Fahrbahn wird diese Woche abgeschlossen. Zudem wurde der Belag des Gehwegs auf der Südseite erneuert. Kommende Woche beginnt die Sanierung der nördlichen Fahrbahn.

Das RP weist darauf hin, dass nur Fahrzeuge mit einer Gesamtbreite von maximal 2,2 Metern und einem Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen die Brücke befahren dürfen. In der ersten Bauphase seien immer wieder breitere Fahrzeuge durch die Baustelle gefahren und hätten so Schäden angerichtet.