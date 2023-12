„Before-X-Mas“-Konzert im Schlachthof: Rock und Pop stimmen in Lahr aufs Fest ein

1 Die Band „Miss Understood“ mit Sängerin Melissa Zucano bei ihrem Konzert am Samstagabend im Schlachthof Foto: Haberer

Beim traditionellen „Before X-Mas“-Konzert im Schlachthof ist die neue Lahrer Band „Miss Understood“ aufgetreten. Die Formation um Melissa Zucano und Frank Domnik sorgte für eine ausgelassene Partyatmosphäre.









Vertrautes Format, neue Band – Die einst von den „Poor Poets“ in der Sulzberghalle begründete Tradition eines vorweihnachtlichen Rockspektakels wurde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Am Start im Schlachthof war am Samstagabend die Formation „Miss Understood“, eine neue Band, die auf dem Stadtfest im Sommer ihr Debüt feierte. Initiatorin Melissa Zucano (Gesang) und Frank Domnik (Gesang, Gitarre), der das Format „Before X-Mas“ in den späten 1990-Jahren mitbegründet hat, stimmten das Publikum mit einer schlagkräftigen Truppe im Rücken mit viel Schwung auf das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest ein.