Bauernhof in Flammen

1 Auch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Haslach wurde zum Brand auf dem Hasenberg gerufen. Eine Scheune hatte Feuer gefangen, es entstand ein Schaden von 800 000 Euro Foto: Feuerwehr Haslach

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Feuer hat am Sonntagabend Scheune und Wohnhaus eines Bauernhofs auf dem Hasenberg zerstört. Dabei entstand ein Schaden von 800 000 Euro. Kommandant Christian Vögele berichtet, wie die Kameraden noch Schlimmeres verhinderten.









Eine Scheune brennt lichterloh, der Dachstuhl des Wohnhauses steht in Flammen, der Landwirt konnte sich und einige seiner Tiere noch gerade retten. Dieses Bild fanden die Kameraden der Seelbacher Feuerwehr am Sonntagabend vor, als sie auf den Hasenberg ausrückten. Die ganze Nacht über sollten die Löscharbeiten andauern. Kein alltäglicher Einsatz, den die Mannschaft aber gut gemeistert hat, berichtet Kommandant Christian Vögele am Montagmittag im Gespräch mit unserer Redaktion.