Bauern setzen auch im Schuttertal ein Zeichen: Protest am Straßenrand

1 Wer im Schuttertal an einem Ortsschild vorbeikommt, wird es vielleicht auf dem Kopf stehend vorfinden. Foto: Schabel

Die Sparpläne der Ampel-Koalition im Agrar-Sektor sorgen für Unmut unter Bauern. Aus Ärger haben sie in zahlreichen Kommunen in Südbaden Ortsschilder auf den Kopf gestellt – auch im Schuttertal.









Link kopiert



Autofahrer haben an den Weihnachtsfeiertagen im Schuttertal, aber auch in Kappel und Ringsheim eine Überraschung erlebt. Denn dort sahen Ortsschilder anders aus als sonst. Teils baumelten Gummistiefel an ihnen, teils waren sie auf den Kopf gestellt. Dahinter steckt eine Protestaktion, in ganz Südbaden demonstrieren Bauern auf diese Weise gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrar-Sektor.