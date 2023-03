1 Am Mittwochmittag waren die Arbeiter damit beschäftigt, Schotter auf dem Fahrbahnteiler auf Höhe des Doler Platzes abzutragen. In der kommenden Woche sollen auch die Bäume eingepflanzt werden, die das Mikroklima verbessern sollen. Foto: Schabel

Geplant war der Start für Montag, seit Dienstag gegen 7 Uhr morgens ist nun die Baustelle an der B 415 in vollem Gange. Das große Chaos, das aufgrund der halbseitigen Straßensperrung befürchtet werden konnte, ist bislang ausgeblieben. Das bestätigte am Mittwoch einer der Arbeiter gegenüber unserer Redaktion.

Diesen Eindruck bekam man mittags auch selbst. Der Verkehr lief flüssig, einzig die Ampeln sorgten kurzzeitig für Stillstand. Auch die eingerichtete Umleitung über die Werderstraße für Autofahrer, die Richtung Schuttertal unterwegs sind, lief am Mittag flüssig. Wohl auch, weil nicht allzu viele Fahrzeuge unterwegs waren. Dass die Baustelle jedoch zumindest phasenweise durchaus Auswirkungen auf den Verkehr in Richtung Schuttertal haben kann, zeigen Bilder in den sozialen Medien. Zu sehen: ein Rückstau bis auf die Höhe des Arena-Einkaufszentrums.

Die Arbeiten auf dem Fahrbahnteiler der Bundesstraße laufen derweil nach Plan, am Mittwochmittag trug ein Bagger am Doler Platz Schotter ab. Sollte es nicht zu unvorhergesehenen Problemen kommen, werde man wohl am Dienstag beginnen, die Bäume zu pflanzen, so einer der Arbeiter auf Nachfrage.

Wenn alles nach Plan läuft, sind die Arbeiten am 17. März beendet

Grund für die Arbeiten ist, dass der Lavendel überaltert und die darunter liegenden Schotterflächen aus ökologischer Sicht überholt sind. Die notwendige Erneuerung wird zum Anlass genommen, mehr Grün im Stadtgebiet zu ermöglichen. Der Schotter wird dabei durch Pflanzsubstrat ersetzt und mit einer leichter zu pflegenden Wiesenansaat begrünt. Zusätzlich werden darüber Bäume gepflanzt, um das Mikroklima zu verbessern.

Wenn weiter alles nach Plan läuft, dürften die Arbeiten am Freitag, 17. März, beendet sein. Dann wird auch die halbseitige Sperrung der B 415 wieder aufgehoben und der Verkehr Richtung Schuttertal kann wieder normal fließen.