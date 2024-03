Auswertung im Altkreis Lahr: In welchen Gemeinderäten die Frauen besonders unterrepräsentiert sind

1 Der Lahrer Gemeinderat, hier bei der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl 2019, hat im Altkreis Lahr die höchste Frauenquote. Foto: Schabel/Archivbild

In den Gemeinderäten im Altkreis Lahr sitzen durchschnittlich 26,3 Prozent Frauen, das sind 0.5 Prozent weniger als der Landesschnitt. Eine Auswertung unserer Redaktion zeigt, wie unterschiedlich der Frauenanteil in den Räten ausfällt.









Schon in wenigen Monaten stehen Wahlen an und die Menschen in der Region stimmen über ihre kommunalen Vertreterinnen und Vertreter ab. Derzeit sind Frauen in der Kommunalpolitik noch deutlich unterrepräsentiert: In Baden-Württemberg sind laut statistischem Landesamt 26,8 Prozent der Gemeinderäte weiblich – nach den Kommunalwahlen 2019 betrug der Anteil damit erstmals über ein Viertel. Auch im Altkreis Lahr sieht es nicht anders aus, was eine Auswertung unserer Redaktion zeigt.