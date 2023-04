Seit September 2020 unternimmt der „Beetle Stammtisch Baden-Württemberg“ gemeinsam Ausflüge. Nun steht am Samstag das erste Treffen in Ettenheim an. Für Besucher ist der Eintritt kostenlos. Es wird Spiele, eine Preisverleihung und eine Fotoecke geben.

Zu einer Pilgerstätte für VW-Liebhaber – genauer Liebhaber von VW Käfern und VW Beetle – wird Altdorf am Samstag. Der Beetle-Stammtisch Baden-Württemberg veranstaltet am 29. April sein erstes „Beetle-Season-Opening“ bei dem Restaurant „Barracuda-Garage“ in der Industriestraße 8. „Wir haben bereits feste Anmeldungen für 45 Beetle und zwei Käfer. Bis zum Wochenende möchten wir noch die „Schallmauer“ von 50 Fahrzeugen knacken“, erklärt Peter Frey. Er kommt aus Pforzheim und ist Mitbegründer des „Beetle Stammtischs Baden-Württemberg“. „Wir haben uns im September 2020 in der Pandemie aus einer Feierabendlaune heraus gegründet“, sagt er. Sie seien kein eingetragener Verein, sondern eine lockere Gruppe, die nun ihr erstes Treffen in der Region veranstaltet.

Ein Teilnehmer legt900 Kilometer zurück

„Ob als Coupé oder Cabrio, die Faszination hat der VW Beetle wohl von seinem Urvater, dem VW Käfer, geerbt, von dem er bis heute einige Merkmale trägt“, erklärt der Veranstalter. Das erste Fahrzeug von Frey selbst sei ein „VW Käfer Baujahr 1966“ gewesen. „Auch in späteren Jahren haben mich die Geschichte und die zeitlose Form des Käfer/Beetle nie wirklich losgelassen“, sagt er. Heute fahre er ein Beetle Cabrio. Auch bei der Ausstellung in Altdorf werden neue und alte Fahrzeuge zu sehen sein. „Es kommen sehr moderne Autos, teilweise mit individueller Folierung“, so Frey. Er berichtet von einem Fahrzeug mit einem Auspuff in Herzform. „Das sind alles besondere Autos, die den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Neben der Ausstellung der Fahrzeuge sind auch einige Programmpunkte geplant. So könne vor Ort jeder Besucher das für ihn schönste Auto wählen. Außerdem gebe es verschiedene Preiskategorien, etwa den Preis für das älteste Auto oder den Preis für die längste Anreise.

„Wenn es klappt, haben wir einen Teilnehmer aus Tschechien, der 900 Kilometer zurücklegt“, sagt Frey. Außerdem soll es Spiele und einen „Selfie-Point“ geben, an dem die Besucher Fotos von sich aufnehmen können. „Wir haben einen schönen Käfer aus Holz vorbereitet, hinter den man sich stellen kann, um Fotos zu machen“, kündigt er an.

Die Teilnehmer, die selbst mit einem Auto anreisen, müssen sich anmelden und eine Teilnahmegebühr von zehn Euro pro Person zahlen. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 28. April, möglich. Für alle Interessierten ist die Veranstaltung kostenlos. „Es kann jeder kommen. Wir hoffen auf möglichst viele Besucher“, sagt der Veranstalter.

Auch für das leibliche Wohl werde gesorgt. Das Oldtimer-Restaurant „Barracuda-Garage“, das auch als Veranstaltungsort dient, wird „Tex-Mex-Küche“ anbieten.

Die Veranstaltung soll eineAnlaufstelle schaffen

An der Barracuda-Bar werden Getränke gereicht. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten ein Willkommenspaket mit einem Gutschein für ein Begrüßungsgetränk, einem Auto-Aufkleber, einem Button und weiteren kleinen Geschenken. „Da die größte Beetle Community im Norden von Deutschland liegt und die dortigen Treffen für viele Teilnehmer zu weit sind, möchten wir mit unserem diesjährigen, ersten Beetle-Season-Opening in Ettenheim eine Institution schaffen, welche auch dem Süden der Republik eine Anlaufstelle für die gemeinsame Liebe zu Käfer und Beetle bietet“, so Frey.

Da in den Wintermonaten viele Beetle- und Käfer-Besitzer ihre Fahrzeuge abmelden würden, soll das Treffen die neue Saison einleiten. „Es geht uns um ein gemütliches Beisammensein, um Austausch und darum, die Kultur unter den Beetles zu pflegen.“ Los geht es um 11 Uhr, die Anreise ist ab 9 Uhr möglich. Bei schlechtem Wetter steht der Innenbereich der „Barracuda-Garage“ zur Verfügung.

Im Winter wird gebowlt

Jeden ersten Samstag im Monat veranstaltet der Beetle-Stammtisch Baden-Württemberg eine gemeinsame Ausfahrt in Baden-Württemberg. „Diese werden zumeist von den regional ansässigen Mitgliedern geführt“, berichtet Peter Frey, Mitgründer der Gruppe, die auf Facebook 148 Mitglieder hat. In den Wintermonaten finden Veranstaltungen wie Eisstockschießen oder Bowling statt. Einmal im Jahr gibt es eine mehrtägige Tour. Die Mehrzahl der Mitglieder kommen aus den Regionen Pforzheim, Karlsruhe, Heilbronn, Rottweil, Lörrach, Ludwigsburg, Lahr und Offenburg. Ein paar Mitglieder kommen auch aus dem Ausland, etwa Tschechien oder Italien.