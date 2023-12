Ausbau der Rheintalbahn: Das kritisieren die Lahrer am Bahn-Großprojekt

Das kritisieren die Lahrer am Bahn-Großprojekt

1 Von dem Ausbau der Rheintalbahn wird nicht nur der Lahrer Bahnhof betroffen sein. Das Bahn-Großprojekt bringt auch Veränderungen an Straßen und Brücken. Foto: Braun/Archiv

In der Sulzberghalle fand eine Infoveranstaltung der Bahn zum Streckenausbau zwischen Hohberg und Kenzingen statt. Das Interesse war groß. Bei den Fragerunden meldeten sich sowohl Befürworter als auch Gegner zu Wort.









Der Ausbau der Rheintalbahn kommt „auf jeden Fall“, so Sven Adam, Technischer Projektleiter für den Streckenabschnitt Hohberg–Kenzingen, kurz vor Beginn der Bürger-Fragerunde zum geplanten Bahn-Großprojekt. Seit 2015 stehe fest: Es gibt das benötigte Geld vom Bund. Zentral sei jedoch die Beteiligung der Bevölkerung. Die Bahn wolle schon lange vor Baubeginn die möglichen Konfliktthemen ansprechen, so die Organisatoren des „Infomarkts“ in Sulz.