Auftakt der Puppenparade: Klassischer Roman wird in Altenheim neu interpretiert

1 „Don Quichotte“ wird am Samstag, 2. März, erstmals vom Eurodistrikttheater Baal im Forum am Rhein aufgeführt. Eine zentrale Rolle spielt bei der Inszenierung des Theaters eine Holzpuppe. Foto: Haberer

Das Eurodistrikttheater Baal setzt mit einer Premiere des Stücks „Don Quichotte“ am Samstag, 2. März, die erste Duftmarke im Abendprogramm der diesjährigen Puppenparade Ortenau. Eine Holzpuppe wird der Mittelpunkt der Inszenierung sein.









Die Eröffnung des kreisweiten Festivals für Figurentheater, an dem sich mittlerweile zwölf Kommunen aus der ganzen Ortenau beteiligen, wurde 2024 erstmals in Neuried platziert. Bereits am Samstagvormittag, 2. März, ab 10 Uhr tanzen auf dem Markplatz von Altenheim die Puppen. Die Schwerpunkte im Vormittagsprogramm unter freiem Himmel setzen das Theater Baal, der Gengenbacher Puppenspieler Andreas Kurus und eine Puppenbühne aus Griechenland. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche aus Neuried und der Partnergemeinde Plobsheim im Elsass. Mit ihren selbstgemachten Puppen werden sie in einer echten Puppenparade über den Platz marschieren. Um 13.15 Uhr wird dann im Pfarrgemeindesaal die Premiere von „Wer zaubert wie Amalia“ gezeigt eine Produktion des „Phantasmagorium Curios“ von Andreas Kurus.