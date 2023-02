Störche sind zurück in Ettenheim

1 Zwei Störche haben das Nest auf dem Ettenheimer Rathausdach bereits inspiziert und erste Materialien dorthin getragen. Foto: Hiller

Die ersten Störche sind in der Rohanstadt gesichtet worden. Zwei von ihnen haben bereits die Nester auf dem Rathausdach und der Kirche inspiziert. Spannend wird die Nestverteilung aber erst, wenn alle Störche zurück sind.









Beim Nest am Kirchendach wurde bereits der erste Storch gesichtet, am Montagnachmittag waren es bereits zwei, die vom Rathausdach hinab das närrische Treiben in der Stadt beobachteten.

„Vergangene Woche ist ein großer Schwung Störche aus dem zurückgekommen“, bestätigt Storchenexperte Wolfgang Hoffmann. So wurden etwa auch beim Storchenturm in Lahr schon Störche beobachtet.

Störche kommen jedes Jahr ein paar Tage früher

Ungewöhnlich früh für die Rückkunft der Störche sei es nicht. „Sie sind jedes Jahr ein paar Tage früher dran“, erklärt Hoffmann. Mit dem Ablesen ihrer Ringe – und der Identifizierung der Störche – will er jedoch noch ein wenig warten. „Am Anfang ändert sich noch einiges. Aktuell sind es vor allem die Männchen, die bereits zurück sind. Wenn dann alle Störche zurück sind, wird es Kämpfe um das Nest geben.“ Erst wenn diese ausgefochten sind, will Hoffmann mit dem Ablesen und Zuordnen der Störche beginnen.

„Allzu lange darf ich allerdings auch nicht warten. Denn wenn der Nestbau zu weit fortgeschritten ist, kann man den Ring am Bein nur noch schwer erkennen“, erklärt er.