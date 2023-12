1 Das Karussell ist zu, der Crêpes-Stand kann trotz Schäden öffnen: Unbekannte sind in der Nacht in Stände des Lahrer Adventstreffs eingebrochen. Foto: Köhler

Der Ärger ist groß, die Beute mutmaßlich gering: In der Nacht auf Dienstag waren auf dem Schloßplatz Einbrecher am Werk.









Der Crêpes-Stand auf dem Schloßplatz öffnete am Dienstag mit ein paar Minuten Verspätung. Kurz vor 11 Uhr war Standbesitzer Andreas Kube noch dabei, die Schäden am Wagen zu begutachten. Einbrecher hatten sich in der Nacht offenbar an mehreren Ständen des Adventstreffs zu Schaffen gemacht – und auch am Karussell. Dieses kann, so Kube, nach den entstandenen Schäden nicht öffnen.