Ein Mann hat am Dienstagnachmittag auf dem Lahrer Rathausplatz zwei weibliche Teenager beleidigt und angegriffen. Die Polizei nahm ihn fest.

Die Opfer sind 14 und 15 Jahre alt, der Täter ist laut Polizei ein 25-Jähriger. Er soll die beiden Teenager erst unsittlich angefasst, danach sexuell beleidigt und geschlagen haben. Anschließend stieg er in einen Bus, kam aber nicht weit: Eine Streifenwagenbesatzung des Lahrer Polizeireviers stoppte den Bus und nahm den Mann vorläufig fest.

Gegen den polizeibekannten Verdächtigen lag ohnehin ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer nicht gezahlten Rechnung in einem hohen dreistelligen Bereich vor, so die Polizei. Da der 25-Jährige das Geld nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten nun weitere Anzeigen.

Zeugen, die den Vorfall auf dem Rathausplatz beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 07821/210 beim Lahrer Polizeirevier melden.